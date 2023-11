Las leyendas del fútbol mundial Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se cruzarán una vez más, probablemente por última vez. El Inter Miami de Messi y el Al-Nassr de Ronaldo jugarán en febrero en el marco de la Riyadh Season Cup en Arabia Saudita.

La mayor rivalidad futbolística de los últimos tiempos se enfrentó por última vez en enero pasado, cuando el Paris Saint-Germain venció al equipo Riyadh All-Stars XI por 5-4 en Arabia Saudita.

Muchos pensaron que esa sería la última vez que Messi y Ronaldo compartirían cancha ya que pasan el ocaso de sus carreras en diferentes continentes.

En un escenario perfecto, Messi y Ronaldo habrían disputado su partido de despedida en el Mundial o en la Liga de Campeones, escenario acorde a su estatus dentro del deporte. La Riyadh Season Cup al menos presenta una conclusión definitiva a su larga rivalidad en el campo.

Durante más de una década, Messi y Ronaldo proyectaron una amplia sombra sobre el fútbol mundial. Ronaldo ganó el primero de sus cinco premios Balón de Oro en 2008, y él y Messi levantaron el trofeo en 12 de los siguientes 14 años.

El traslado de Ronaldo al Real Madrid en 2009 también los colocó en lados opuestos en uno de los derbis más importantes de Europa en nueve temporadas.

Los fanáticos pasaron incontables horas discutiendo cuál de los dos es mejor, un debate que probablemente llegó a su fin gracias al récord de ocho Balones de Oro de Messi y al triunfo de Argentina en la Copa del Mundo 2022.

El amistoso de febrero sin duda servirá para volver a poner uno al lado del legado de Messi y Ronaldo.

The Last Dance

