Emanuel Herrera se iría de Universitario de Deportes

El delantero argentino, Emanuel Herrera, no continuaría jugando para Universitario, tras salir campeón nacional.

Tras consagrarse campeón de la Liga 1 con Universitario, Emanuel Herrera se iría del club crema. Según información de RPP, el ex-Sporting Cristal no se quedará para el centenario de la ‘U’. El delantero argentino tuvo una temporada regular, por lo que no habría opción de extender su contrato. El vínculo de Herrera con Universitario acabará al final de 2023.

Emanuel Herrera llegó como jugador libre a Universitario de Deportes a comienzos del año, tras su mal paso por Celaya de México. El delantero de 36 años disputó 34 partidos con la ‘U’, sumando un total de 1499 minutos. Herrera pudo marcar 8 goles y 2 asistencias, los cuales no convencieron a la directiva merengue para ofrecer una renovación.

Uno de los jugadores que sí continuará en el plantel crema es Rodrigo Ureña. En la celebración del título 27, el mediocampista chileno declaró que sí seguiría jugando en Universitario para el centenario e incluso 3 años más. Ureña fue pieza fundamental en el equipo dirigido por Jorge Fosatti y terminará su contrato a final de año.

