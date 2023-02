Emilio Saba “Hace dos años que soy lateral derecho” 

Escribe: GABRIEL ANGELES

Tu posición es la de defensor, sin embargo, a veces juegas como extremo derecho. ¿Cuál fue tu posición inicial?

Desde siempre jugué como extremo hasta que me pusieron de lateral derecho y ahí estoy hace ya dos años.

Emilio Saba habla sobre sus aspiraciones en ADT de Tarma y tiene 21 años

¿Te sientes cómodo como lateral?

Jugué en esa posición en la selección sub-20 y me siento más cómodo.

¿Cómo decidiste ser futbolista?

Desde chiquito siempre me encantaba el fútbol y comencé a jugar y una cosa dio a la otra.

¿Cuándo fue la primera vez que pisaste una cancha?

A los 8 años en la Academia Chumpitaz.

En una publicación señalaste que le debes todo a Esther Grande de Bentín. ¿Qué tan influyente fue?

Aprendí muchísimo. Para mí son los mejores formadores del país. Estuve ahí hasta los 17 años y tuve muchas amistades que me hicieron crecer como persona.

¿Cómo llegas a Melgar en 2019?

Porque a Marco Valencia que me dirigió en Bentín, lo contrataron para Melgar. Me llamó y me dijo: “Vente acá”. Debuté en reserva, quedamos terceros y al año siguiente subí al primer equipo.

¿Cómo fue esa experiencia?

Fui goleador del Clausura y ahí jugaba de extremo todavía. Igual es diferente a Primera Profesional porque en una estás en etapa de formación y lo otro es más exigente. Ese cambio se sintió.

Fuiste prestado a Deportivo Municipal y también a UTC de Cajamarca. Pero, ¿sigues perteneciendo a Melgar?

Sí. Ahora juego en ADT, pero sigo perteneciendo a Melgar.

¿Cómo te sientes actualmente en ADT?

Los compañeros me apoyan bastante, es un buen grupo, un comando técnico que ya lo conocía antes. En lo personal y futbolístico también me siento bien y listo para luchar por los objetivos trazados.

ADT descansó. ¿Cómo te sientes para el debut?

Tuvimos un partido de práctica con la reserva el domingo pasado. Esperemos que esta fecha ya se haya resuelto este tema, pero nosotros seguimos en lo nuestro. Nos presentamos, jugamos y tratamos de sacar en todos los partidos los tres puntos. Pero ojalá todo vuelva a ser como antes muy pronto.

¿Cuáles son tus aspiraciones?

Llegar a jugar en la élite y en la selección peruana.

¿A qué jugador sigues en la liga peruana?

Bueno de mi equipo Melgar, Alejandro Ramos, que es lateral derecho como yo.

¿Y en la selección peruana?

En mi posición veo a Advíncula, a Corzo. Pero también me encanta Cueva, Lapadula, Guerrero, todos.

¿Y en el extranjero?

Uno que se llama Reece James del Chelsea.

También estuviste en la sub-20 que lamentablemente no jugó un Sudamericano en 2021 porque no hubo. Sin embargo, fuiste sparring muchas veces de la selección mayor. ¿Qué puedes sacar de ello?

Primero que ellos entrenan de otra manera. Tienen sus metas muy claras, querían cumplir todo lo que se propusieron. Esa buena mentalidad que el jugador peruano había perdido ellos la recuperan.

¿Con quién conversas más?

Con ‘Canchita’, ‘Chaka’ Arias, Aldo Corzo, Christian Ramos. Ellos llegaban primero a entrenar en la selección.

Mucho se habló de que esta mala participación de la sub-20 se debió al abandono en el fútbol de menores. ¿Sientes que viviste esto?

Es un reflejo. En la pandemia no hubo torneos juveniles. Pero yo creo que esos chicos tienen bastante potencial y estoy seguro que muchos de ellos van a lograr grandes cosas.

Los logros que vienes cosechando como futbolista, ¿a quiénes se lo dedicas?

A mi mamá.

¿En quiénes sueles pensar cuando has anotado un gol?

En mi abuelo, mi mamá y en mí mismo.

Muchas gracias por la entrevista con Todo Sport. Un abrazo y éxitos.

Gracias a ti. Un abrazo.

FICHA TÉCNICA

Nombres: Emilio Esteban

Apellidos: Saba Fassioli

Fecha de nacimiento: 26 de marzo de 2001

Lugar de nacimiento: Lima

Posición: Lateral derecho

Altura: 1.80 metros

Peso: 72 kg.

Trayectoria: FBC Melgar (2019-2020)

Deportivo Municipal (2021)

UTC Cajamarca (2022)

ADT Tarma (2023)