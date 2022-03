Enrique Meza: “No me muevo de aquí hasta que me boten”

Enrique Meza, entrenador de Carlos Mannucci, habló en conferencia de prensa tras caer ante la Academia Cantolao por la fecha 5 de la Liga 1.

Mannucci sigue sin ganar y comienza a preocupar a la dirigencia e hinchada trujillana. El ‘Tricolor’ sumó su cuarta derrota consecutiva al caer 3-2 ante la Academia Cantolao en el Estadio Miguel Grau de Callao. Enrique Meza, entrenador de Carlos Mannucci, se pronunció en rueda de prensa sobre este mal momento de su equipo.

El estratega mexicano confesó que le avergüenza que el ‘Delfín’ no haya respetado el fair-play en la jugada del segundo gol de Cantolao: “Me da vergüenza haber presenciado esa jugada, lo que hicieron porque eso no es fair-play, yo no permitiría que mi equipo gane con ese tipo de porquerías, pero su técnico lo permitió”.

El DT de la escuadra de Trujillo lamentó el mal momento de su equipo: “En todos los partidos nos hemos merecido más, es una situación muy difícil para los muchachos. También es complicado porque veo como se esfuerzan en los entrenamientos, creo que no nos merecemos esto, pero esto es fútbol”.

Por último, el entrenador de 42 años manifestó que no tiene algún ultimátum por parte de la dirigencia del ‘Tricolor‘: “No hubo un ultimátum como tal de perder el trabajo, pero si hay preocupación y hubo comentarios que no se pueden perder más puntos. Yo no voy a renunciar, no es un ejemplo que quisiera mostrar a mis hijos. No me muevo de aquí hasta que me boten”, finalizó.