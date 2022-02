Enrique Meza: “Nos faltó personalidad para jugar”

Enrique Maximiliano Meza, director técnico del Carlos A. Mannucci, habló tras perder 3-1 ante Alianza Lima por Liga 1 Betsson

Enrique Maximiliano Meza, director técnico del Carlos A. Mannucci, habló tras perder 3-1 ante Alianza Lima por Liga 1 Betsson. El estratega mexicano asegura que su plantel no pudo cuidar el resultado y señaló que les faltó personalidad en el campo de juego.

Asegura que su equipo estuvo bien en la primera parte del encuentro, pero en la segunda parte fue diferente su juego: “El equipo fue uno en el primer tiempo y otro en el segundo. Pese a tener un hombre más, dejamos de tener la pelota y creo que en términos generales nos faltó personalidad para jugar”, consideró el estratega mexicano.

Sobre los 3 últimos rivales de Carlos Mannucci, Meza señaló: “Nos tocaron 2 rivales complicados, uno en altura y otro un equipo grande como Alianza. No supimos aprovechar nuestro buen primer tiempo, igual creo que en el segundo tiempo pudimos haber hecho un gol, en nuestro mejor momento nos hicieron el empate, luego hubo descontrol total”.

Sobre la expulsión de su jugador, Nicolás Olivera en el segundo tiempo: “La expulsión nuestra, claro que nos condiciona, en nuestro peor momento nos expulsaron, y no sé si fue o no, tendría que verlo. (…) No es culpa de Nicolás Olivera. Los culpables somos todos, por no salir a hacer lo que teníamos pactado en el medio tiempo y ahí están las consecuencias”.