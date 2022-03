Reynoso: “Regresamos a la época de barbarie”

Juan Reynoso, entrenador del Cruz Azul de México, se refirió a lo ocurrido en el partido entre Querétaro y Atlas por la Liga MX.

Fue un día negro para el fútbol mundial. El pasado sábado en el partido entre Querétaro y Atlas delincuentes disfrazados de aficionados causaron una gran gresca que dejó un gran número de heridos y fallecidos en un estadio de fútbol. Juan Reynoso, DT de Cruz Azul, dejó un mensaje que llama a la reflexión.

El estratega peruano mencionó que todo México debe lamentar este acontecimiento: “Mi mensaje es una reflexión. Mucha gente puede pensar que es un día triste para el fútbol mundial, para el fútbol mexicano; no nos confundamos, es un día triste para el país. Me parece que esto ya pasó en otras latitudes y el mensaje no nos ha quedado claro, debemos revisar cada quien en qué postura estamos, porque cuando uno ve redes pareciera que el futbol es de vida o muerte y el futbol es ganar, perder o empatar”.

El entrenador de la ‘Máquina Cementera’ pidió a todos reflexionar sobre el mensaje que uno da en redes sociales: “Cuidemos el mensaje, hoy regresamos a la época de barbarie, pero no solo la gente que se dejó llevar por el odio, rencor y afición malentendida, también tenemos la poca conciencia social del filmar algo y ponerlo en redes. Son vidas de seres humanos, es gente que fue al estadio a disfrutar el partido”, sentenció.