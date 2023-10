Entrenador del Real Madrid habría sido despedido por agradecer al Barcelona

Entrenador ya no formaría más parte del club vasco por decisión de los directivos

Entrenador habría sido destituido del Real Madrid por sus palabras de agradecimiento hacia el Barcelona.

En el club blanco a Adrià Díaz, quien se encargaba de la dirección técnica de la categoría Juvenil C, le habrían indicado que no contarían más con su trabajo por enterarse de que habría agradecido a su adversario tradicional, Barcelona, de acuerdo a información del medio de comunicaciones The Atletic.

Conforme a lo mencionado por el medio Mundo Deportivo, la muestra de cordialidad se dio debido a que Díaz en el 2019 era asistente técnico de Sergio López en el conjunto azulgrana y antes de irse del equipo, les escribió un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que dio las gracias por la muestra de apoyo brindado. Cuándo el español llegó para trabajar en la escuadra madrileña, eliminó lo que había escrito en su red social; no obstante, una captura de la pantalla habría sido el hecho por medio del cual se llegaron a enterar en la institución merengue, además de motivo del despido.

Asimismo, en el portal español también indican información de otras fuentes, en una de las cuales dicen que Adrià tendría una propuesta totalmente interesante por parte del Leganés para ocupar un cargo mayor, que es ser director de las divisiones infantiles; mientras que de la otra mencionan que el Madrid mantuvo conversaciones con el Leganés con el propósito de que Díaz pueda ir a brindar sus servicios allá.

De acuerdo al diario vasco, el cuadro culé lo ha ayudado en un momento difícil en el cual su madre estaba pasando por una situación difícil, cáncer.

Esto era lo que decía en la evidencia de gratitud hacia el cuadro culé:

“No sé cómo empezar a expresar con palabras la enorme cantidad de sentimientos que me inundan desde hace unos días, difícil, muy difícil expresar en estas líneas todo lo que pasa por mi cabeza y mi corazón. Han pasado 4 años desde que entré a este club, todavía recuerdo aquella llamada que recibí diciéndome que me unía al club de mis sueños… no lo podía creer… sería entrenador del FC Barcelona… En estos 4 años lo que realmente me llevo no son los éxitos conseguidos o perdidos (ligas, torneos,…), sino la posibilidad de ir por todo el mundo a representar al club de mi vida, eso nadie me lo puede quitar. Por otro lado, esta experiencia me ha hecho crecer en todos los sentidos de mi vida, porque ahora soy un mejor ENTRENADOR y sobre todo una mejor PERSONA”.

Leer más aquí:

Para suscribirte al diario “La Razón” del Perú, puedes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página web oficial del diario “La Razón” en el siguiente enlace: https://www.larazon.pe/

Busca en la página principal el botón o enlace de “Suscripciones” o “Edición Impresa” y haz clic en él.

Se abrirá una nueva página donde podrás ver los diferentes planes de suscripción disponibles y los precios correspondientes.

Elige el plan de suscripción que más te convenga y haz clic en el botón de “Suscribirse”.

Completa el formulario con tus datos personales y de pago, según las indicaciones que aparecen en la página.

Confirma tu suscripción y sigue las instrucciones para finalizar el proceso.