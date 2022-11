Enzo Fernández: “Cuando hice el gol Messi me felicitó y me dijo que me lo merecía”

El centrocampista de Benfica y de la selección argentina, Enzo Fernández, se refirió a lo que le dijo Lionel Messi tras anotar el segundo gol del Argentina vs. México

Apenas terminado el partido entre Argentina y México por el Mundial de Qatar 2022, Enzo Fernández, autor de uno de los goles de la victoria, contó que le dijo Lionel Messi antes de marcar el tanto. El volante del Benfica ingresó desde el banco de suplentes y coronó su actuación con el tiro que le trajo tranquilidad a la albiceleste para cerrar el encuentro.

Después del partido, Enzo empezó con el relato de su alegría por el triunfo y por marcar un gol. A continuación, le preguntaron qué le había comentado Messi antes del tiro de esquina que terminó en el segundo tanto. “Me dijo que me acerque a jugar ahí en el córner”, contó en primera instancia.

“Me felicitó porque me dijo que me acerque a jugar con él cortito, y cuando hice el gol me felicitó y me dijo que me lo merecía”, comentó el mediocampista de Benfica.

Además, señaló que lo más resaltante del equipo fue la fuerza mental. “Me gustó la cabeza, mantuvimos un orden, mantuvimos la cabeza todo el partido que fue importante, la paciencia. Por suerte nos pudimos llevar la victoria”.