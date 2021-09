“Estamos en el equipo más grande del Perú”: Carlos Bustos

Carlos Bustos, entrenador de Alianza Lima, se refirió a la chance de quedarse en el club ‘íntimo’ y sobre lograr el campeonato nacional.

Alianza Lima pasa por el estupendo momento y están cada día más cerca de lograr una nueva estrella nacional. Carlos Bustos, DT del club blanquiazul, mostró su felicidad de estar en Alianza y espera quedarse por mucho tiempo más.

El DT de 55 años reveló que le gustaría quedarse en el cuadro ‘grone’: “Por supuesto que yo estoy feliz de estar en Alianza, pero hay que ver cómo va a terminar el año. Jornada tras jornada debemos posicionar el club e ir cumpliendo objetivos. Mi comando técnico y yo estamos felices de estar acá, es el equipo más grande del Perú. Siento a la gente en las redes y en las calles, pero aún no en Matute con toda la gente a nuestro favor. La he vivido en contra cuando dirigía a la San Martín pero la quiero tener a favor también. El estadio de Matute es muy futbolero, se siente el fútbol de verdad”.

El entrenador argentino también se refirió a la ‘Foquita’: “Farfán está haciendo un sacrificio importante para sentirse cada vez mejor, y hay que tener cuidado con eso y más cómo vamos. Es gratificante para todos que él vuelva a la Selección y debemos estar felices porque era el deseo del jugador”, declaró para ‘Los Renegrones’

Finalmente, habló sobre conseguir el campeonato nacional: “A mí me gusta vivir el día a día. Yo sé que la mayoría de los hinchas y la gente quiere que sea el 31 de octubre y que festejemos la Fase 2 y sepamos que vamos a jugar una final, pero no es así, si no, nos distraemos y nos confundimos. Hay que programarse para UTC, esa es la realidad”, concluyó.