Fabián Bustos habla sobre el paso de Christofer Gonzales en Universitario

El DT de “La U” tuvo palabras para el mediocampista nacional.

Fabián Bustos se refirió a la salida de Christofer Gonzales de Universitario de Deportes. El entrenador de “La U” resaltó las cualidades del actual futbolista de Sporting Cristal. Sin embargo, habló de la situación mediática que atravesó “Canchita”.

“Hoy, ‘La U’ tiene un equipo supercompetitivo entre ellos. Yo siento que lo superó la situación mediática del Centenario. No quiero hablar mal, pero siento que le costó esa situación y no pudo mostrar su juego”, fueron las palabras del entrenador argentino.

El estratega de los “Cremas” también indicó que él fue quien lo pidió a inicio de año: “No saco mi responsabilidad, yo también lo pedí. No solo lo trajo la dirigencia, sino que yo estaba convencido porque es un jugador que enfrenté cuando él estaba en Cristal, y la verdad que es un jugador bárbaro”.

Gonzales se fue a Sporting Cristal a inicios del Torneo Clausura, Bustos dijo: “La competencia la perdió. Después es un chico que intentó, que es formado en el club, que mucha gente lo quiere, algunos no lo quieren, como es normal. Técnicamente, a mí es un jugador que me encantaba, lo que me acuerdo de él me gustaba, pero bueno, la competencia es difícil”.

Fabián Bustos también recordó la lesión de Gonzales en Universitario en su momento más regular en el año. “Tuvo una lesión, eso lo hizo retroceder. Él jugó 5 a 6 partidos titulares sin tener a lo que ustedes estaban acostumbrados”, finalizó.

