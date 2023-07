Facundo Colidio muy cerca de llegar a River Plate

A diferencia de los competidores, el Millonario sabe que cuenta con el visto bueno de Facundo Colidio y solo le resta acordar el pase con Inter.

Facundo Colidio es de los jugadores más codiciados en este mercado de pases luego de su buen rendimiento a préstamo en Tigre, en el que marcó 11 goles y 10 asistencias en 72 partidos, y su futuro está cerca de definirse. Tras frenar su transferencia que estaba casi cerrada con el Toluca de México y rechazar la oferta de Boca, el delantero de 23 años está cerca de llegar a River.

A diferencia del resto de equipos que pretendieron al surgido en las divisiones menores del Xeneize, el Millonario siempre supo que contaba con algo que ellos no: el visto bueno del jugador para negociar. De esta manera, los dirigentes del cuadro riverplatense avanzaron en primera instancia con el entorno del jugador, le acercaron una propuesta que lo vincularía por cuatro años con el club de Núñez y Colidio levantó el pulgar.

Ya con el ok del futbolista, lo que resta para cerrar la llegada del atacante es el acuerdo en los números del traspaso con Inter de Milán. Teniendo en cuenta la oferta que aceptó el Inter por parte de Toluca y Boca, equipos que al revés de River avanzaron primero con el club y no con el jugador, el equipo italiano pretende cerca de 5 millones de dólares por el fichaje y, a su vez, se intentaría quedar con un porcentaje del pase. Son horas claves para la definición del futuro de Facundo Colidio y todos los caminos conducen al Monumental.

Cómo era la oferta de Boca por Facundo Colidio

A principios de esta semana, el Xeneize llegó a un acuerdo con Inter de Milan para adquirir el 85% del pase del joven delantero a cambio de cinco millones de dólares y realizarle un contrato por cuatro años. El club italiano iba a mantener el porcentaje restante del delantero y no veía con malos ojos que regresara al club que lo cobijó en su adolescencia, pero Colidio desistió de jugar en Boca y el 12 de julio, cuando regrese a Italia, definirá su futuro.