El balompié nacional llora por la partida de Aron Torres, quien dejo de existir a sus 26 años producto de una insuficiencia renal que padecía desde inicios de año.

El día de ayer, dejó de existir Arón Torres, exjugador de Sport Boys, Deportivo Municipal y formado en las divisiones inferiores de Universitario. El club rosado anunció en sus redes sociales el lamentable fallecimiento del jugador que jugó en el ascenso en 2017 y 2018.

La vida de Arón Torres cambió radicalmente en el año 2019, cuando le diagnosticaron una insuficiencia renal crónica, con la que venía luchando desde hace varios años hasta ayer, cuando dejó de existir, dejando de luto al fútbol peruano.

Torres tenía 26 años y su último club fue Unión Comercio, que lo fichó en 2022 para jugar en Liga 2, pero su estado médico solo le permitió disputar 7 partidos.

La situación del futbolista empeoró a inicios de año, cuando tuvo que estar en UCI. En ese momento, el Club Municipal, donde jugó en las temporadas 2019 y 2020, realizó un llamado de auxilio, al que acudieron diversos futbolistas y personas cercanas al deporte.

Su último partido fue el 29 de mayo de 2022, en la goleada 4-0 ante Unión Huaral, en el que marcó un gol.

Meses atrás su pareja Merly Fuentes, denunció que ninguno de los clubes en la que Aron estuvo en formación, incluyendo el Unión Comercio no le estuvieron brindado el apoyo necesario.

El jugador había declarado en una entrevista el año pasado: ”Hace dos años en Municipal me diagnosticaron con hipertensión que heredé de mi madre y lo vine tratando luego en el año que estaba en Chavelines, todo tranquilo. En el 2022 en Comercio no seguí medicándome correctamente. No sentía nada , hace un par de meses que jugué un partido de reserva me sentí mareado y acudí rápido al hospital y me di con esta sorpresa” siendo esta la última que daría en vida.

Lamentamos el sensible fallecimiento

de nuestro exjugador Arón Torres, quien

formó parte de ‘El Primer Campeón’ en

el ascenso de 2017 y la temporada 2018🕊️ Enviamos nuestras sinceras condolencias a toda su familia 🙏 pic.twitter.com/XjbawjJGEG — Club Sport Boys (@sportboys) September 18, 2023

