Fleischman: “La selección no es un lugar para homenajes”

Eddie Fleischman criticó a Jorge Fossati por la polémica posibilidad de convocar a Paolo Guerrero para jugar la Copa América.

La posible convocatoria de Paolo Guerrero a la Selección Peruana sigue generando controversia. El reconocido y polémico periodista Eddie Fleischman criticó duramente a Jorge Fossati, quien afirmó que Guerrero, a pesar de estar recuperándose de un desgarro, será convocado para la Copa América.

En su programa digital ‘Full Deporte’, Fleischman afirmó que la Copa América no es el lugar adecuado para homenajes a los jugadores. Esta declaración surge a raíz de la noticia de que Fossati podría incluir a Paolo Guerrero en la Selección Peruana a pesar de su lesión.

“Para Fossati, puede ser que Paolo Guerrero sume en el vestuario y reciba el aplauso de una parte de la afición. Sin embargo, la selección peruana, cuando juega partidos oficiales o se prepara para la Eliminatoria, no es el lugar para agradecimientos ni homenajes. Eso se hace en amistosos, no en torneos oficiales”, declaró el ‘Colorado’.

Fleischman también cuestionó la decisión del entrenador uruguayo de convocar a Guerrero, considerando que no está en condiciones de contribuir en el campo. “Paolo Guerrero, con 40 años, sin jugar, lo poco que ha jugado en Vallejo ha sido irrelevante, al igual que en la selección con Reynoso. Hoy no está en condiciones de aportar a la selección. ¿Por qué la insistencia? ¿Por qué forzar la presencia de un jugador que ya no puede rendir en el campo de juego? Tal vez en el vestuario, pero tengo serias dudas”, expresó.

Cabe destacar que el ‘Depredador’ no ha tenido un buen desempeño en la liga peruana ni en la Copa Sudamericana, debido a sus lesiones y dolores que le han impedido jugar al 100%.