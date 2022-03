Foden: “Solo quiero sentarme con Messi, sería el mejor día de mi vida”

Phil Foden, jugador del Manchester City de la Premier League, reveló en una entrevista su deseo de conocer y hablar con el jugador argentino Lionel Messi.

“Si me pasara todo el día pescando y si pudiera llevar a alguien, ¿a quién sería? Me llevaría a Messi. Nunca he jugado con él, y desde pequeño lo considero mi ídolo. Solo quiero sentarme y hablar con él, creo que sería el mejor día de mi vida”.