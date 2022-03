Fossati reveló que Universitario se contactó con él

Jorge Fossati, entrenador uruguayo, reconoció que sí hubo interés de Universitario de Deportes para que se convirtiera en su entrenador

Jorge Fossati, entrenador uruguayo, reconoció que sí hubo interés de Universitario de Deportes para que se convirtiera en su entrenador. El conjunto crema terminó optando por su compatriota Álvaro Gutiérrez, quien viene siendo cuestionado por los malos resultados de las últimas fechas.

Fossasti dijo lo siguiente sobre el acercamiento de la U: “Que me llamara Universitario fue un honor y un orgullo porque sé la dimensión de club que es. Existió la llamada. Existieron acercamientos en otros momentos, pero esta vez fue más directo”.

Por otra parte, manifestó que: “Estábamos a días de iniciar el torneo uruguayo. No estaba muy seguro de seguir en Danubio en diciembre, cuando me hablaron para renovar. De alguna manera me comprometo a seguir. Estaba abierta la posibilidad de irme, pero en ese momento especial, a unos días del inicio, me pareció totalmente inadecuado”.

PUDO LLEGAR A TIENDA CREMA:

Por otra parte, la alegría de Ayacucho no se hizo esperar, Minzum Quina agregó que: “Les dije que si no hay posibilidad de aplazar esto por un tiempo, no puedo hacerle perder el tiempo al club. Tuve que decir que no y me quedaron las ganas. Ahora hay otra persona a la cual aprecio mucho como el ‘Guti’. Espero que le vaya muy bien”.