Fossati: “Sensación de frustración”

– Jorge Fossati habló tras el partido de Copa América

El técnico de la selección, Jorge Fossati, habló sobre la dolorosa derrota ante Canadá y confesó que fue frustrante.

“El partido no me deja otra sensación que frustración, porque simplemente mi análisis del partido fue un partido hasta los 60 minutos y otro después de la expulsión. Yo veo una incidencia común, donde nuestro jugador llega primero, pero algo habrá pasado para que lo expulsen, puedo discutir algunas otras sanciones que no me dejaron satisfechos”, dijo el ‘Nonno’

Además, criticó el hecho de que se jugara a altas temperaturas, pues incluso se tuvo que hacer una pausa para rehidratación durante el primer tiempo. Según informó el árbitro, se estaba jugando a 29 grados, pero la sensación térmica era mucho más, según apuntó Fossati.

Finalmente, también habló del retorno de Christian Cueva, el cual lo sorprendió mucho con los pocos minutos que tuvo.

“Creo que reapareció después de unos ocho meses que había jugado su último partido con su club, creo que demostró que la jerarquía está intacta y que físicamente está en condiciones de seguir ganando minutos y también creo que ya en este partido tuvo destellos de su categoría. A mí sí me gustó y me dejó ilusionado respecto al futuro”.

Puedes leer:

“Aún queda una fecha”. Christian Cueva terminó dolido por caer, pero contento por el respaldo

Christian Cueva habló luego de la derrota ante Canadá por la segunda jornada de la Copa América. El jugador de la selección peruana cree que con once jugadores se podría haber dado otro resultado, y asegura que aún no acaba el camino de la bicolor.

“Definitivamente sí, me duele mucho la derrota. 11 contra 11 es diferente. El equipo hizo un gran trabajo. Triste por eso, pero aún queda una fecha de grupos. Ahora vamos a ir a recuperar y corregir lo que se pueda para el próximo partido”, apuntó Christian.

Ahora a Perú solo le queda enfrentar a Argentina y esperar los mejores resultados para poder avanzar a los cuartos de final de la Copa América. Además, Aladino comentó sobre su regresó a las canchas y agradeció el respaldo de todos.

“Es duro después de tanto tiempo volver al campo a jugar una competencia de tan alto nivel. Me voy contento por el respaldo que tuve de mis compañeros y cuerpo técnico. Me preparé para disputar este torneo”.

Cabe destacar que, en el poco tiempo que Cueva estuvo en el campo, Perú tuvo más chances de anotar el gol del empate.