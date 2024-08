Fossati sobre la convocatoria de Guerrero: “Está más para no que para sí”

El entrenador de la blanquirroja habló sobre la situación actual del “Depredador”.

La selección peruana enfrentará a Colombia el 6 de setiembre a las 8:30 p.m., en el estadio Monumental. Los nombres que saldrán a jugar ese día son una incógnita. Debido a la polémica que envuelve a Paolo Guerrero con César Vallejo, su llamado a la bicolor es complicado. El profesor Jorge Fossatti se refirió a este tema en una entrevista para L1 MAX.

Guerrero no juega un partido desde el 29 de junio, en la derrota de Perú contra Argentina por la Copa América. Desde ese día, el “Depredador” no ha disputado un encuentro con su equipo, debido a que se encuentra negociando su salida de la Universidad César Vallejo. “Yo no me animo de corazón a decirte algo determinante. Hoy, está más para no que para sí. Tengo la esperanza de que mañana cambie la situación”, indicó el entrenador de la selección peruana, sobre la situación del delantero.

Además, añadió: “A mí lo único que me interesa es que esté trabajando. Ojalá sea pronto. Cada día que pasa, me da menos posibilidades de tenerlo, porque ahora seguramente podré utilizarlo o tendré que o tendré que pasar. Las eliminatorias no solo son en setiembre.”

Lee también:

Paolo está en Brasil actualmente y el entrenador uruguayo dijo lo siguiente:“Sé que él se está manteniendo, entrenando solo, en este momento en Brasil, donde tiene su residencia permanente.” Además, se refirió si la blanquirroja lo está apoyando con el entrenamiento. “No en este caso en particular, porque ha estado muy entreverado todo esto, y nosotros no nos metemos en el medio de jugadores que tienen club, porque sería faltarle el respeto al club. En estos últimos días, Paolo tiene comunicación con nuestro preparador físico por si necesita alguna sugerencia con el preparador físico que está trabajando con él, en Río”, agregó.

Fossati se refirió sobre la posibilidad de que Guerrero llegue a Alianza Lima

Cuando el periodista le consulto sobre la llegada del capitán de la bicolor al cuadro de La Victoria, el entrenador indicó que lo importante es que entrene con un grupo. “No sé si va a Alianza o a donde sea, pero por ahí está entrenando con un plantel. Paolo tiene un físico privilegiado. Es muy bien cuidado”, respondió.

Fossati y Guerrero tienen una muy buena relación. Asimismo, bromeó con una posible llegada del delantero de 40 años a la “U”. “Sé que él es muy hincha de Alianza. Bromeo con que voy a hablar con Jean Ferrari para llevarlo a Universitario. Esas bromas las hacemos con varios, pero con él más”, comentó.

Descubre más: Eddie Fleischman criticó a Jorge Fossati por sanción de Conmebol