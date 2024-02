Fossati sobre Zambrano: ”No voy a estar detrás para entrenarlo”

Jorge Fossati, DT de nuestra selección, contó que llamó a Zambrano a inicios de año, pero la comunicación entre ambos está lejos de ser fluida.

El estreno de Jorge Fossati al mando de la selección peruana está cada vez más cerca y el entrenador uruguayo desea contar con la mayoría de jugadores en óptimas condiciones para afrontar no solo los amistosos por fecha FIFA de marzo contra Nicaragua y República Dominicana, sino para la Copa América 2024 y Eliminatorias 2026.

Uno los jugadores cuya situación preocupó a Fossati fue el zaguero Carlos Zambrano, quien todavía no consigue un equipo para jugar este año, ya que el dueño de su pase, Alianza Lima, no lo tiene en sus planes para disputar la Liga 1 y Copa Libertadores.

El entrenador de la ‘blanquirroja’, consternado por la inactividad del ‘León’, decidió entablar comunicación con él en los primeros días del 2024. En dicho diálogo Zambrano lo puso al tanto de sus problemas con la institución ‘blanquiazul’ y el le ofreció ayuda en lo que necesite. No obstante, no volvió a recibir otra comunicación por parte del defensa.

“Me comuniqué con él en los primeros días de enero. Me dijo que estaba en una situación de impasse con Alianza Limay yo le dije que si nos necesitaba estábamos a la orden. De allí en más no tuve más noticias de él”, afirmó en el programa de YouTube Desmarcados.

El veterano DT de 71 años no quedó conforme con la charla sostenida con el ‘Káiser’ y dejó crudas frases al respecto. “Tampoco voy atrás de alguien para entrenarlo. Cada uno hace lo que le parece, es dueño de decidir sobre su futuro, así que una vez me comuniqué con él, después no más”