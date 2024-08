¡Franco Navarro hace un balance ante la situación del rojo matador!

Franco Navarro, no reprocha a los suyos y comienza a trabajar para corregir errores.

Es que siempre es bueno hacer un stop y un profundo balance acerca de como se viene trabajando y eso Franco Navarro lo sabe. Es por eso que lejos de reprochar a sus jugadores, hace una retrospectiva interior para comenzar a trabajar en los errores del rojo matador y comenzar a resurgir en esta Liga 1.

“Pensando en el partido que viene tenemos que prepararnos como hasta ahora. La peor presentación la hicimos ante Boys donde parecíamos un equipo que no había entrenado nunca. Este plantel viene sufriendo y teniendo problemas para sumar puntos. Analizando y evaluando los clásicos cuando estuve en ADT no he perdido ninguno, así que ahora toca pensarlo de este lado”, declaró Franco Navarro.

El ex delantero de la selección peruana, es consiente de la irregular campaña que viene realizando su equipo y que tiene buenos hombres pero mucho es tema de contagio emocional: “El fútbol tiene esas cosas, si pierdes no puedes ir disminuido al próximo encuentro. Veremos a fines de octubre qué podemos haber conseguido con la cantidad de puntos que hicimos. Ahora toca levantarnos y corregir lo que se debe hacer”, señaló el técnico huancaíno.

Ahora, solo queda seguir trabajando, no atormentarse en lo que pasó y continuar corrigiendo errores para mejorar en el partido que se viene. No queda de otra que hacerse muy fuerte de local y robar puntos de visita, tiene jugadores de grata experiencia para eso y tiene bagaje para hacerlo.

“Los partidos duran más de 90 minutos, en el desarrollo del mismo hicimos cosas interesantes, fuimos superiores al rival. El último gol fue un accidente, es mi responsabilidad. Ellos nunca bajaron los brazos porque están en una situación complicada, nosotros estamos pensando en pelear más arriba, no hay reproches, solo toca mejorar el estado de ánimo para lo que viene”, finalizó Franco Navarro.