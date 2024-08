“Luis Advíncula está comprometido, contento y feliz en Boca”

Juan Román Riquelme, elogió el buen momento por el que pasa Luis Advíncula.

No hay más felicidad que recibir buenos comentarios de un grande del fútbol mundial como lo es Juan Román Riquelme, un diferente de aquellos que, ahora, es el actual presidente del Club Boca Juniors de Argentina, se desvive por el lateral peruano Luis Advíncula, elogiando su buen momento y todo lo que a dado por el club xeneize.

“Lo de Advíncula es maravilloso porque él jugó la Copa América, ama jugar con su selección, no se quiere perder ningún partido con su selección. En la Copa América, durante el primer partido, se lastimó feo el tendón, no pudo competir más. Al otro día que quedaron fuera, se subió al avión y apareció en nuestro entrenamiento. No podía caminar, estuvo una semana o diez días encima de la bicicleta porque no podía hacer otra cosa”, declaró Juan Román Riquelme.

Es conocido que el ex “10” de Boca Juniors, a sido un poco polémico en sus decisiones pero su buen ojo para el fútbol, nadie se lo quita. Es una voz autorizada para opinar sobre tal o cual jugador y sobre el desenvolvimiento del equipo. Es más, le gusta los jugadores con mucho coraje y pundonor como es una de las características del lateral peruano.

“Eso lo hace un jugador cuando se siente comprometido, contento y feliz. Él es parte de nuestra institución, fíjate que el otro día tuvo que salir en un partido de local porque le molesta ese tendón, no lo tiene bien”, sostuvo Juan Román Riquelme al recordar el partido de Luis Advíncula ante IDV donde jugó con todo y molestias.

Todo lo anteriormente mencionado, a ayudado al lateral peruano a meterse en el bolsillo a la hinchada xeneize que es de mucho realzar al jugador si da todo en la cancha y destaca por meterle todo de sí. Luis Advíncula a logrado todo lo mencionado y hasta se a dado la maña para contribuir con goles y de suma importancia.

“Tuvo un quiebre aquel día que mete gol contra Pereira, ni él sabe el gol que hizo, el primero con zurda, creo que hace todos los goles con zurda, pero ese gol con Pereira fue impresionante, a partir de ese día cambió la relación con el hincha. Nosotros no teníamos dudas de él, estamos muy contentos de verlo disfrutar, parece un jugador de nuestro club de toda la vida, siente que es parte de nuestro, uno lo ve competir, siente vergüenza cuando no va ganando”, finalizó Juan Román Riquelme.