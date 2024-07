Gabriel Costa interesa en la “U”

Gabriel Costa llegó a Alianza procedente de Colo Colo

Gabriel Costa no ha tenido el mejor de los desempeños en Alianza Lima desde que volvió al club en el 2023 para tener su segunda etapa, por ello se supo que no seguiría, pero su situación con el club todavía no tiene un final.

Gabriel Costa, que ya había jugado con los aliancistas en los años 2014-2015, pero que no ha mostrado su mejor versión desde su vuelta a Alianza Lima en 2023, menciono, hace unas cuantas semanas atrás, que tenía la intención de salir del conjunto de La Victoria por el motivo de que quería mayor continuidad.

Sin embargo, todavía no hay exactitud con el tema de su desvinculación, ya que todavía se encuentra solucionando todavía su situación contractual con el club blanquiazul.

Asimismo, de acuerdo a información del periodista Gustav Peralta, Costa es el tipo de jugador que buscan en Universitario, pero indica que en el tema contractual, exactamente en lo legal, no hay nada aún, ya que aún tiene temas que solucionar. Posteriormente, el comunicador aclaró que el uruguayo de nacimiento todavía tiene contrato con Alianza Lima, agregando que va a ser muy difícil que lo dejen ir a Universitario.

Cabe precisar, que el volante treinta y cuatro años, que tiene tanto la nacionalidad uruguaya como la peruana, había llegado a llamar nuevamente la atención al club blanquiazul en el 2022 por el desempeño destacado que había mostrado en Chile con Colo Colo; no obstante, Costa no pudo tener el mismo rendimiento que tuvo en el cuadro chileno como en Sporting Cristal desde su llegada a las filas de Alianza Lima a inicios del 2023.

