Gallese: “La amistad que tenemos con Gareca, hace más fácil el trabajo”

Pedro Gallese, arquero de la Selección Peruana, habló acerca de Ricardo Gareca y su buena relación con los jugadores que integran el plantel de la Bicolor

Pedro Gallese, arquero de la Selección Peruana, habló acerca de Ricardo Gareca y su buena relación con los jugadores que integran el plantel de la Bicolor. La Blanquirroja está cerca de clasificar a su segundo Mundial consecutivo de la mano del exitoso entrenador argentino.

Gallese expresó lo siguiente: “Ricardo llegó con nuevas ideas y un nuevo formato. Los jugadores lo entendimos muy bien. Es un tipo que trabaja mucho. De la mano de él, fuimos creciendo poco a poco y ahora somos la Selección que no solo está en las eliminatorias para cumplir, sino que ahora participamos por un cupo al Mundial”.

GALLESE, EL 1 DE LA SELECCIÓN:

Además, reveló lo siguiente sobre el gol no cobrado ante Uruguay: “Era un gol importante. Se estaban jugando cosas importantes en ese partido. Desde mi sitio no sabía si era gol o no. Estaba esperando, como todos, que el árbitro se dirigiera al VAR. Era una jugada para que la revisen. Después del partido, me muestran un video donde la pelota había entrado”.

Por último, señaló lo siguiente: “Fue un golpe duro para nosotros. La idea era clasificar directos. Sabíamos que los partidos de repechaje son a muerte. A veces la cabeza te juega en contra. No sé si por ahí hubo una manipulación, pero sí sé que si hubiera sido un país como Brasil o Argentina, lo revisaban en el VAR sin dudarlo”.