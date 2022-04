Gary Medel: “Fuimos uno de los peores equipos de Sudamérica”

Gary Medel, lateral de la selección chilena, habló sobre la no clasificación de la Selección Chilena al Mundial de Qatar 2022

Gary Medel, lateral de la selección chilena, habló sobre la no clasificación de la Selección Chilena al Mundial de Qatar 2022. El cuadro Mapochino cayó ante Uruguay en la última fecha de las Eliminatorias. Además, el triunfo de Perú diluyó sus opciones de acceder a la Copa del Mundo.

Medel manifestó lo siguiente: “Todavía sigo un poco afectado, no solo por lo último, si no por toda la eliminatoria que vivimos, fue muy difícil, fuimos unos de los peores equipos de Sudamérica y se reflejó en el resultado al no haber clasificado”.

Además, agregó que espera que el nuevo entrenador tenga las cosas claras y los sepa guiar de la mejor forma: “Me gustaría que el entrenador que venga tenga las ideas claras, que tenga una forma de jugar y que no las traspase a nosotros. Hay buen plantel y hay buenos jugadores”.

CHILE AFUERA DE QATAR:

Además, manifestó: “Vamos poco a poco, el fútbol es de momento, el año pasado no estaba en buena forma, ahora estoy super contento con mi forma y vamos a seguir para adelante”.