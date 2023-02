Gianluca Lapadula: “Me encanta ganar, me hace sentir vivo. Como objetivo quiero la Serie A, la quiero con el Cagliari”

Si hay un peruano que ha iniciado de gran manera el 2023, ese es Gianluca Lapadula. El delantero de Cagliari es uno de los goleadores del plantel que lucha por llegar a la Serie A (Primera División) de Italia. En ese sentido, el futbolista habló sobre la actualidad de su club además de la situación política-social que vive el Perú.

“Tengo carácter, siempre lo doy todo en la cancha. Me encanta ganar, me hace sentir vivo. Como objetivo quiero la Serie A, la quiero con el Cagliari. Hace años se barajaba la posibilidad de venir. He firmado por tres temporadas y estoy bien aquí. Tenemos todas las condiciones para hacerlo bien”, afirmó en diálogo con La Gazzetta dello Sport.

Asimismo, se refirió a Claudio Ranieri, el entrenador que llegó esta temporada para darle ‘una mano’ al club y lo ha posicionado en una zona importante del campeonato en la lucha por el ascenso. “El señor Ranieri es una persona que te da tranquilidad. En seguida ves que tiene un papel importante en el ambiente futbolístico”, destacó.

Por último, pero no menos importante, lamentó todo lo que viene ocurriendo en el Perú en los últimos meses aunque sí se mostró feliz de haber llegado a jugar con la ‘Bicolor’ por todo lo que le generó el país desde que se sumó al plantel.

“Estoy contento con la elección que hice (jugar por Perú). Desafortunadamente en Perú en este momento no es una etapa fácil a nivel político, por lo que solo puedo desear lo mejor al país donde nació mi madre. Lo único que lamento es no haberlo conocido antes”, sentenció Lapadula.