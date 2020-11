“Gianluca nos ayudará mucho”

André Carrillo hace caso omiso a quienes hablan de argolla. Es un buen chico y ya nos entenderemos más para darle los pases, señala.

André Carrillo habló del trabajo de Gianluca Lapadula en sus dos primeros partidos con la selección peruana. El jugador de Al Hilal aseguró que el ‘9’ será de mucha utilidad para el conjunto de Ricardo Gareca en el desarrollo de las Eliminatorias que volverán en marzo del 2021 con una nueva fecha doble.

“Estuvo súper bien. Se nota que es un jugador diferente que nos ayudará muchísimo en esta eliminatoria. Los hemos conocido en estas dos fechas y poco a poco nos iremos compenetrando, podremos darle asistencias y hacer mejor partidos”, comentó la ‘Culebra’ en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

“Sinceramente, esos comentarios ni los he visto. No tengo más que decir. Son comentarios que no suman”, sostuvo.