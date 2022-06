Gregorio Pérez: “Para mí la ‘U’ tiene un buen plantel”

Gregorio Pérez, ex DT de Universitario, habló sobre el presente del cuadro crema en la Liga 1 Betsson

Gregorio Pérez, ex DT de Universitario, habló sobre el presente del cuadro crema en la Liga 1 Betsson. Además aseguró que ve el fútbol peruano por el cariño que le tiene a la ‘U’.

Sobre cómo viene recuperándose tras enfermedad: “Me siento muy bien, me he recuperado. Ha sido muy lenta la recuperación. Cuando regresé de Perú tuve algún retroceso, pero eso a través de un marcapasos que me pusieron acá (Uruguay) se solucionó. Hoy, ya estamos en los 5 meses. He recuperado muchos kilos; había perdido masa muscular producto de lo acontecido. Mentalmente me encuentro bárbaro y siguiendo lo que los doctores me piden”, dijo en GOLPERU.

Asegura que ve el fútbol peruano por Universitario: “Miro el fútbol peruano y a la ‘U’. Para mí, tiene un buen plantel y en la segunda parte del año va a revertir esta situación. He tenido comunicación con gente de Universitario, con hinchas, con periodistas, con dirigentes, con algún jugador y con Jorge Araujo cuando asumió. Me dio pena que a Álvaro Gutiérrez y a su cuerpo técnico no les haya dio bien, porque son buenos profesionales. Ayer estuve hablando con Jean Ferrari, porque mantenemos una buena relación”.

Finalizo su entrevista hablando sobre el rendimiento de Alex Valera: “Alex es un jugador que no tiene techo. Si estuviese fuera sería más valorado. Tiene todas las condiciones para triunfar. Cuando llegamos a Universitario, Alex Valera estaba mal, le faltaba confianza”.