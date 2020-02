Griezmann “En el CAMP NOU será diferente”

Antoine Griezmann anotó su primer gol en la presente Champions y se quedó con ganas de más, por lo que confía en darle vuelta a Nápoli en España.

Griezmann, autor del gol culé, jura que tendrán revancha

“En casa, será muy diferente. Más espacios, delante de nuestra gente y habrá que gana. Queríamos ganar, venimos para ganar, no ha podido ser. Al principio nos ha costado encontrar y crear espacios y tirar a puerta. Hemos jugado con el cansancio de ellos para crear más ocasiones con el paso de los minutos”, declaró.

El delantero francés también se refirió a los aspectos que debe mejorar el equipo: “Hay que trabajar, debo dar profundidad, a veces me pueden ver otras no, soy yo quien tengo que crear espacios en la primera parte no lo hice mucho en la segunda sí”, añadió.