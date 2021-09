Guardiola: “Me gustaría que más gente viniera al estadio”

Pep Guardiola cuestionó a hinchas del City por la asistencia de que solo 38,000 asistieron al estreno de la Champions League.

Manchester City inicio la temporada 2021-22 de la mejor manera. Hasta el momento solo le falta un punto para liderar la tabla de la Premier League y en la Champions empezó ganándole al RB Leipzig. Pero lo que sucede ahora en el conjunto mancuniano es un ambiente de tensión tras lo dicho por Joseph Guardiola contra los hinchas. El dirigente español, pidió de la mejor manera que más gente pueda asistir al duelo del sábado frente al Southampton, y no haya casi 20,000 asientos vacíos como contra los alemanes el pasado miércoles.

Guardiola alentó a los fanáticos de su equipo a que puedan acudir al enfrentamiento que dará mañana el City después de que solo 38,000 asistieron al estreno de la Champions League. Los hinchas le dieron una respuesta indicando que “se ciña a entrenar” y no a criticar la lealtad de la tribuna.

“Me gustaría que más gente viniera al próximo partido el sábado. Necesitaremos más gente, porque estaremos cansados. Invito a todo el mundo a que vengan a ver el partido”, señaló Guardiola. No obstante, estos comentarios no han sido del agrado de algunos aficionados del City, quienes no tardaron en responder a su entrenador.

“Lo que ha dicho me ha sorprendido bastante”, manifestó Kevin Parker, secretario general del grupo oficial de aficionados del City, a Sky Sports.

“No entiende las dificultades que supone para alguna gente ir a un partido al Etihad un miércoles por la noche a las 8 de la noche. La gente tiene hijos o directamente no se lo puede permitir. Aún hay problemas con el coronavirus. No entiendo por qué tiene que hablar de esto”, agregó.

Cabe recalcar que en el choque contra Leipzig, solo se congregaron 38,000 de las 55,000 personas que puede albergar el estadio Etihad. Lo cierto es que en los duelos de la Premier League, el aforo se encontraba casi lleno, superando los 50,000 asistentes tanto contra el Norwich City como frente al Arsenal.

“Es seguramente el mejor entrenador del mundo, pero, lo digo de la forma más amable posible, debería ceñirse a eso”, apuntó Parker. “No creo que nadie del club deba cuestionar la lealtad de los aficionados. Es frustrante”, indicó.