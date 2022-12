Guardiola: “Mi periodo en el Manchester City no estará completo si no ganamos la Champions”

El entrenador del Manchester City, “Pep” Guardiola, se refirió al objetivo que tiene por cumplir en el club inglés, comentando que no piensa irse sin antes ganar la Champions League

Desde el 2016, el entrenador del Manchester City, Josep Pep Guardiola, busca obtener la Liga de Campeones, sin embargo de momento le ha sido esquiva. ‘Pep’ mostró confianza en que tarde o temprano obtendrán dicho título.

“No es el único objetivo pero admito que es el trofeo que queremos y mi periodo aquí no estará completo si no lo ganamos. Hare todo en el tiempo que estemos juntos pero diría lo mismo que antes. Es el trofeo que no tenemos e intentaremos conseguirlo. Tengo la sensación de de que lo conseguirán tarde o temprano”, dijo el estratega español de 51 años.

Era Guardiola en el Manchester City

Cabe indicar que bajo el mando de Guardiola, los ‘Cityzens’ se han consagrado 4 veces en la Premier League, una FA Cup, 4 Copas de la Liga y 2 Community Shields. Además, en la presente edición de la Champions League, el Manchester City se medirá en octavos de final con el RB Leipzig alemán, partiendo como amplios favoritos a clasificar a cuartos de final.

Redactado por: Miguel Casana