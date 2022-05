Guerrero sobre su futuro: “Le pedí a mi representante que se apuré y me consiga un equipo”

El depredador entrena en la Videna y espera poder encontrar equipo cuanto antes.

Paolo Guerrero entrena en la Videna al superar una lesión en la rodilla que lo alejó varios meses de los terrenos de juego. El delantero afirmó que su representante se encuentra buscando alternativas de clubes cuanto antes.

“Mi representante viene viendo todo eso, ya le pedí que me consiga lo más rápido posible un equipo y espero jugar cuanto antes. No puedo estar sin jugar al fútbol, me siento alegre corriendo, jugando. Ese sacrificio y dedicación es porque quiero volver a jugar el fútbol“

Sostuvo Guerrero a Canal N.

Hay que tener en cuenta que el delantero Paolo Guerrero no tiene equipo desde octubre de 2021, fecha en la que salió del Internacional de Porto Alegre.

Asimismo ahondó en el tema de su rodilla pues es algo que lo marcó en el último tiempo ya que no solo lo alejó del combinado nacional en la etapa más complicada de la competencia sino que también lo privó de poder llegar a algún equipo en la presente temporada.

“La rodilla me está respondiendo bien. Lo dije desde un principio, he venido aquí para trabajar, para sentirme bien hasta que yo encuentre un equipo. De la rodilla clínicamente estoy bien, me viene respondiendo súper bien“.

Guerrero pese a la falta de ritmo, no ha ocultado su deseo de estar con la Selección Peruana en el repechaje si así lo deciden.

“Me mantengo en actividad porque necesito jugar. En Estados Unidos me dieron el alta médica para volver a los entrenamientos. Hoy hice trabajo reducido, ayer hice trabajo con pelota, me voy sintiendo bien“, sostuvo el atacante.

El último partido a nivel de la Selección Peruana fue a inicios de octubre de 2021, cuando la blanquirroja recibió a Chile en el Estadio Nacional por las Eliminatorias.

Ahora, Guerrero al no ser convocado, busca recuperarse de forma integral para poder verlo en su mejor versión.

¡Arriba capitán!