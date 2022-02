Guillermo La Rosa: “Faltan tres finales, no hay que confiarse”

Guillermo La Rosa, ex mundialista peruano, se refirió al duelo entre Perú y Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas.

Dos mundiales jugados es mérito suficiente para estar acreditado para hablar de la Selección Peruana. Guillermo La Rosa, ex delantero de la ‘bicolor’, brindó una entrevista a un medio televisivo en donde analiza el enfrentamiento por Clasificatorias entre las escuadras de Perú y Ecuador.

El ex futbolista de 67 años mencionó que no la ‘blanquirroja’ no debe confiarse y seguir jugando con la humildad que los caracteriza: “Estamos contentos con la Selección Peruana. Hay tranquilidad y confianza por los puntos que se están ganando, los que hemos conseguido en Colombia ha sido muy difícil. Faltan tres finales, no hay que confiarse, Ecuador viene con todo, es una buena selección, pero Perú con su fútbol, equilibrio y puntos que está sacando, hay una tranquilidad”.

El mundialista con la Selección Peruana en Argentina 78 y España 82 se refirió a cómo afrontar el duelo ante ‘La Tri’: “Hay que jugar como ellos saben, con la pelota abajo. Ecuador tiene buenos jugadores, altos y rápidos, van a jugar de contra, Perú tiene que tener equilibrio y variantes. La mayoría de la selección tiene experiencia, son buenos jugadores, pero hay que tener cuidado”, declaró en GolPerú.

Por último el ex jugador de Alianza Lima habló sobre quién debería ser el reemplazante de Cueva en la oncena nacional: “Respeto las decisiones del entrenador, pero creo que el suplente debe ser Edison Flores. Por la experiencia, por lo que ha hecho, porque hay seguridad, tranquilidad, en todos los jugadores que hay. Quien entre siempre lo va a hacer bien porque hay paz y tranquilidad en la selección”, sentenció.