Chumpitaz: “Cueva me hace acordar a César Cueto”

Héctor Chumpitaz, ex jugador de la Selección Peruana, habló sobre la importancia de Christian Cueva en Perú.

Palabra autorizada. Héctor Chumpitaz, leyenda del fútbol peruano y ex jugador de la Selección Peruana, elogió el juego de Christian Cueva en la ‘blanquirroja’. El ‘Capitán de América’ brindó una entrevista a un medio escrito en donde reveló que cuando ve a juega se acuerda del juego de César Cueto.

El ex jugador de 77 años se refirió al nivel que tiene Christian Cueva: “Es uno de los mejores, no exactamente el mejor. Es un jugador que tiene mucha picardía, muy hábil. Y también confianza, que es muy importante. Él tiene eso y los resultados son positivos. En la jugada del gol primero fue el quiebre con izquierda, el jugador contrario no esperó eso y se cayó, y se fue solo al ataque esperando a Edison Flores. Yo como defensa veo que falla también el que está atrás, tal vez por falta de experiencia, pero gracias a Dios se aprovechó esa oportunidad y se anotó el gol”.

El ‘Capitán de América’ habló sobre la ausencia de ‘Aladino’ en el partido ante Ecuador: “Va a costar bastante, pero el que lo reemplazará, que puede ser Christofer Gonzales o Edison Flores, va a tener que tratar de hacer las cosas bien. Se pierde un jugador importante, pero hay que darle la confianza al que va a entrar. Yo creo que el reemplazante lo hará con más hambre y ganas de jugar”, declaró en el Diario El Comercio.