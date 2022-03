Gutiérrez: “No quiero pasar por la ‘U’ y no dejar nada”

Álvaro Gutiérrez, entrenador de Universitario de Deportes, habló sobre el partido frente a ADT de Tarma y de su continuidad en el conjunto crema

Álvaro Gutiérrez, entrenador de Universitario de Deportes, habló sobre el partido frente a ADT de Tarma y de su continuidad en el conjunto crema. El estratega uruguayo viene siendo muy criticado por los últimos resultados del cuadro merengue en la Liga 1.

Gutiérrez dijo lo siguiente sobre el caso Polo: “Yo no puedo juzgar a nadie porque no soy quién y no tengo la certeza de las cosas que pasaron. Sí es un gran jugador y como a cualquier buen jugador uno le da la confianza para que se sienta cómodo”.

Además, puso en duda su continuidad en el clásico peruano: “Primero hay que ver si llego o no, los técnicos estamos sujetos a los resultados, pasa acá y sobre todo en un equipo grande. El destino es caprichoso, capaz que no llegó o capaz que terminó levantando la copa”.

LA U QUIERE LEVANTAR LA 27:

Además, agregó lo siguiente sobre los objetivos de Universitario en la presente temporada: “El objetivo de cualquier DT que venga a la ‘U’ es salir campeón. Yo no quiero pasar por la ‘U’ y no dejar nada, yo estoy preparando al plantel para que gane la 27, 28, 29 y 30 y para eso necesitamos también trabajar con juveniles”.

Por último, añadió que: “El plantel está anímicamente bien y ansioso por demostrar lo que realmente podemos hacer. La autocrítica que tengo que hacer es que jugamos muy mal contra Cienciano, en otro partido no convertimos las oportunidades de gol”.