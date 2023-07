Harry Maguier vive un mal momento en Manchester United

Harry Maguier vive un mal momento en el Manchester United tras la decisión de su tecnico de quitarle la cinta de capitan

Harry Maguire, el defensa más caro de la historia (87 millones pagó el Manchester United por él al Leicester), ve cada vez más cerca la puerta de salida de Old Trafford. El último capítulo se produjo este domingo, cuando el central denunció que Ten Hag le ha quitado la capitanía tres años después de obtenerla. “Después de las conversaciones con el entrenador hoy, me ha informado que cambiará de capitán. Me explicó sus razones y, aunque personalmente estoy extremadamente decepcionado, continuaré dando todo cada vez que use la camiseta. Así que quería dar las gracias a los aficionados del Manchester United por todo su brillante apoyo mientras llevaba el brazalete”.

Y continuó en su nota: “Desde el día que asumí el cargo, hace tres años y medio, ha sido un gran privilegio dirigir al Manchester United y uno de los momentos de mayor orgullo de mi carrera hasta la fecha. Es uno de los mayores honores en el fútbol de clubes. Hice todo lo posible para ayudar al United a tener éxito, dentro y fuera del campo. Siempre estaré agradecido a Ole Gunnar Solskjaer por darme la responsabilidad primero y deseo que quienquiera que ahora la asuma tenga mucho éxito y cuente con todo mi apoyo”.

Mientras este choque se produce, el West Ham parece confiado en poder contratar al internacional inglés y darle una salida a la situación. David Moyes conoce bien al futbolista y, a pesar de su mala última temporada, confía en que aún puede dar un buen rendimiento en la Premier en un equipo de la zona media como los ‘hammers’. Además, sobre la mesa está el gran éxito obtenido la campaña anterior con la conquista de la Conference que les dará el privilegio de poder jugar la Europa League este curso.