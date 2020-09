Hasta en nuestra casa nos ganan

Binacional con muchas limitaciones perdió 1-0 con Liga de Quito por Copa Libertadores.

Binacional jugó un muy mal partido y perdió 1-0 ante Liga de Quito por la fecha 3 del Grupo C de la Copa Libertadores, en este partido quedó claro que al cuadro puneño le va sentar muy mal perder la altura de Juliaca, pues a pesar de ser local fue superado durante todo el partido por el cuadro ecuatoriano. La única acción de peligro llegó en los primeros minutos, donde Arango hizo una gran jugada individual y sacó un remate que chocó al poste, luego LDU tomó el control, presionó la salida y hizo mucho daño por las bandas, especialmente la de Reyes, quien no estuvo seguro y sufrió ante un peligroso Caicedo, además de no recibir apoyo de Deza. El único gol del encuentro llegó a los 30’ cuando Piovi filtró un pase para Zunino, quien aprovechó un mal cierre de Reyes para definir solo ante Fernández.

El segundo tiempo siguió la tendencia, Binacional intentaba salir jugando, pero no cedía ante la presión y salvo algún chispazo de Deza, quien salió lesionado, o Arango, ni logró pasar la media cancha y Gularte luchó solo arriba. El cuadro ecuatoriano careció de profundidad y mas por errores propios, no pudo concretar más goles, quedándose corto el 1-0 por lo sucedido en el partido. Ni si quiera en los últimos minutos Binacional mostró rebeldía para empatarlo y el partido culminó de forma cómoda para la visita.

BINACIONAL 0

Raúl Fernández

————————-

Dahwling Leudo

Eder Fernández

Camilo Mancilla

Jeickson Reyes

————————

Yorkman Tello

Pablo Labrín

Jean Deza

Johan Arango

Andy Polar

———————-

Sebastián Gularte

———————–

DT: Javier Arce

———————–

LDU (Ecuador) 1

Adrián Gabbarini

———————

Pedro Perlaza

Franklin Guerra

Moisés Corozo

Christian Cruz

——————

Lucas Piovi

Lucas Villarruel

Marcos Caicedo

Jhojan Julio

Matías Zunino

——————–

Roberto Aguirre

——————–

DT: Pablo Reppeto

————————-

ÁRBITRO: Ivo Méndez (Bolivia)

GOL: Matías Zunino 31’ (LDU)

CAMBIOS: Ángel Romero x Pablo Labrin, Roque Guachiré x Andy Polar, Anthony Osorio x Jean Deza (BIN). Adolfo Muñoz x Marcos Caicedo, Julio Jhojan, Billy Arce x Matías Zunino, Luis Ayala x Christian Cruz (LDU).

TA: Ángel Romero (BIN). Christian Cruz, Lucas Villarruel, Matías Zunino, Roberto Aguirre

ESTADIO: Nacional (Lima)