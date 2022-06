El delantero argentino volvió a referirse acerca de la lamentable derrota que tuvo Alianza Lima en Copa Libertadores

El cuadro de Alianza Lima vive un presente notable en la Liga 1. Tras vencer a Cienciano el último lunes, los blanquiazules lograron alargar su racha de triunfos consecutivos a ocho y continúan firmes en su pelea por el Torneo Apertura.

Sin embargo, es evidente que la derrota contra River Plate por 8 a 1 en Copa Libertadores ha dejado una herida dentro de la interna y la hinchada, algo que Hernán Barcos comprende y provocó que expresara su pensar en una entrevista con un medio radial:

“Se toma la molestia del hincha con mucho respeto, entendiendo la situación que estábamos pasando. Y hay que responderle como ellos quieren, con una victoria y con entrega. Ganar el partido como sea, eso hicimos el lunes”, señaló el delantero íntimo.

“Yo no sé si al ganar la Fase 1 se borraría lo de River Plate. Seguro haría que la gente vuelva a confiar en nosotros, borrarlo va a ser muy difícil. El encuentro contra Cienciano no va a borrar lo que pasó en Buenos Aires. Ese partido fue para el olvido, no fuimos nosotros. Es difícil explicar qué pasó. Hay que dejarlo atrás”, agregó el ex Gremio.

Por último, Hernán Barcos se refirió acerca del triunfo frente al elenco cusqueño con gol de Cristian Benavente en la parte final del encuentro:

“Sabíamos que el partido contra Cienciano podía ser uno de los más difíciles del año. Nunca habíamos tenido a la gente tan enojada como estaban, no hicimos el mejor partido, pero con ganas y entrega lo pudimos ganar”, culminó.

