Íñigo Martínez ficho por el Barcelona

El Barcelona se refuerza con el fichaje de Íñigo Martínez

El Barcelona ha hecho oficial la incorporación de Íñigo Martínez. El zaguero vasco, de 32 años, se ha vinculado con la entidad azulgrana hasta junio de 2025. Su cláusula de rescisión es de 400 millones. El internacional llega con la carta de libertad ya que este curso ha concluido su contrato con el Athletic.

Xavi apuntala su defensa, mermada tras la retirada de Piqué y la no continuidad de Jordi Alba, con el fichaje del veterano central de Ondarroa, que también puede tener minutos en el lateral zurdo.

El Barcelona ambicionaba desde hace tiempo la incorporación de Íñigo Martínez, la temporada pasada lo intentó, pero no pudo afrontar su traspaso, y finalmente este verano se ha hecho con sus servicios.

Íñigo Martínez, que llegó a San Mamés en enero de 2018 procedente de la Real Sociedad, ha participado en la temporada 22-23 en 18 encuentros, 15 de La Liga y tres de la Copa del Rey, y ha marcado un gol.

El jugador de Ondarroa ha estado en la órbita culé desde hace varias temporadas y el acercamiento de Mateu Alemany a comienzos de campaña ha sido clave para encaminar su contratación. A sus 32 años aceptó el reto de defender la elástica blaugrana y entiende que es un paso que siempre tuvo en su agenda. “Han sido muchos años, pero por fin he dado el salto en mi carrera que cualquier jugador desea”, apuntó.

En la misma línea, dejó claro su agradecimiento con la dirección deportiva y espera retribuir todo dentro de los terrenos de juego. “La confianza que han puesto en mi es inmensa. Así que quiero devolverla en el campo haciendo mi trabajo. Llegar a este grandísimo club es tremendo. Vengo con muchas ganas e ilusión de poder aportar todo lo que tengo. Significa mucho para mí”, aseguró Iñigo.

Refuerzos

El Barcelona aspira a cerrar varias incorporaciones este verano ya que Xavi cree que hay que apuntalar todas las líneas para hacer un bloque competitivo con el que pueda ganar todas las competiciones, incluida la Champions League, la gran cuenta pendiente de la entidad catalana los últimos cursos.