Jean Deza reaparecería en el ADT vs. Alianza Atlético por la Liga 1

El delantero no juega desde septiembre del 2021, cuando disputaba la Liga 2 con el Carlos Stein.

Tras cumplir una larga suspensión, Jean Deza quedó habilitado para volver a los terrenos de juego con ADT de Tarma, equipo que decidió contar con él para esta temporada.

Esta vez, tendrá la chance de usarlo para la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2022, donde enfrentarán a Alianza Atlético de Sullana, uno de los equipos que pelea en lo más alto de la tabla de posiciones.

“Yo me sentía muy triste, te lo juro que no tenía ganas de nada, por dentro me sentía destrozado por lo que hablaba la prensa, la gente… de que siempre Deza y no se dan cuenta que todos tenemos derecho de vivir su vida como uno la quiere. Yo no puedo estar pendiente de la otra persona, qué hace o qué no hace”. Explicaba Deza a Infobae.

ADT viene de una dura derrota 4-1 ante Atlético Grau en Piura y busca escalar posiciones en la tabla del primer torneo del año. Por ahora se ubican en la casilla 11 con 13 puntos, ganando tres partidos, empatando cuatro y cayendo en tres ocasiones.

Finalmente, el compromiso ante los ‘churres’ se jugará el domingo 24 de abril desde las 03:00 p.m.