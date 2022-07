Johan Fano: “Estoy esperando que algún equipo tome mis servicios”

Johan Fano, ex futbolista nacional, habló sobre su actualidad y aseguró que ya no se encuentra en las Águilas Doradas de Colombia

“Yo ya no pertenezco a Águilas Doradas, renuncié terminando el campeonato, estaba siendo asistente técnico. También delegado, gerente, pero por unos temas personales en Perú renuncié al equipo y hoy estoy en Perú por un tema de la salud de mi madre”, contó a ‘La Hora de Lalo’ de Radio Ovación.

Acepta que acabo su ciclo en las Águilas: “Ya cumplí un ciclo en Águilas siendo asistente técnico durante tres años. Ya con la licencia pro y esperando que algún equipo tome mis servicios y poder demostrar la capacidad que tengo como técnico. Ya tengo conformado mi comando técnico, estoy esperando la alternativa que un equipo me pueda brindar la oportunidad. Esperando que confíen en un peruano porque no todo lo de afuera es mejor que lo nuestro”.

Sobre la posible renovación de Ricardo Gareca en la blanquirroja: “Ricardo para mí tiene que quedarse, ha hecho un proceso muy importante en Perú. Nos ha llevado al Mundial, nos puso a un paso de clasificar por segunda vez, entonces el proceso es bueno. Lógicamente falta mucho por mejorar, desde hace muchos años soy de las personas más críticas por el desempeño de las divisiones menores que se manejan en el fútbol peruano, los clubes y la Federación. Hoy por hoy hay que ser bien objetivos en decir las cosas y las menores no están funcionando en Perú. Eso trae como consecuencia que el global de jugadores para una selección mayor hoy no exista y se tenga que recurrir a otros casos para poder tener la posibilidad de tener buenos elementos en la selección y eso seguro Ricardo lo está analizando”.

Sobre el estilo de juego del estratega de Universitario de Deportes: “Me parece que hay buenos jugadores, es pronto para hacer un análisis del trabajo del profesor Compagnucci pero por lo que vi el domingo, el error es que juegan mucho para atrás. Sé que el profesor tiene pocas semanas de trabajo y seguro vio también lo que yo he visto y lo trabajará”.