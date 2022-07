Según prensa argentina, Gareca no habría aceptado propuesta de la FPF

Periodista argentino señaló que el ‘Tigre’ no habría aceptado la propuesta de la FPF que implicaba una reducción de hasta un 40 % de su salario.

Pese que no hay comunicado oficial que lo confirme. El periodista argentino Manuel Olivari señaló que el estratega Ricardo Gareca habría decidido no aceptar la oferta de renovación planteada por la Federación Peruana de Fútbol. Al parecer, el ‘Tigre’ no estuvo de acuerdo con la reducción de hasta 40 % de su sueldo.

“Ricardo Gareca no sigue en la Selección de Perú. Le ofrecieron una reducción del 40% en su salario y reducciones en su comando técnico, oferta ni siquiera considerada. El Tigre dio por cerradas las negociaciones con la Federación Peruana de Fútbol”, señaló Olivari en su cuenta de Twitter.

Esta semana, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, viajó a Argentina para cerrar todo lo relacionado a la renovación de Ricardo Gareca. De cara al proceso Eliminatorio 2026 y para convencer al ‘Tigre’ que siga al frente de la selección.

Lozano también indicó que en caso acepte la propuesta, Gareca también supervisará las demás selecciones. Con el fin que sea un trabajo en conjunto con el seleccionado mayor. “Tenemos que darle una garantía a Perú para los futuros mundiales. Eso significa una estrecha coordinación con el trabajo con los juveniles”.