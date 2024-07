Jorge Fossati analiza el presente y futuro de la bicolor

El seleccionador Jorge Fossati declara sobre nuestra querida selección peruana.

Como es conocido, Perú, quedó rápidamente eliminado de la Copa América y, sin pena, ni gloria, se regreso con las manos vacías en primera ronda, dejando más dudas que certezas. Es por eso que, nuestro técnico, Jorge Fossati, se pronunció en conferencia de prensa sobre lo vivido y las preocupaciones que tiene.

“Hoy el análisis es el mismo que he ido diciendo post partidos, reforzado, totalmente ratifico lo que he venido diciendo post partido. Siempre está la posibilidad de que puedas equivocarte en lo que charlaste en pocos minutos con tus compañeros de cuerpo técnico pero después están las debidas comprobaciones a través de ver otra vez los partidos y como decía, ratifico total y absolutamente lo que hablé después de los partidos”, declaró Jorge Fossati.

Es claro que al cabo de la competición, quedó claro que Perú necesita un recambio generacional de manera urgente y que ya no podemos estar esperanzados en jugadores de avanzada edad que, más que todo, deberían estar, solo algunos, para respaldar al equipo en momentos de apremio o como líder moral.

Tenemos a jugadores como Joao Grimaldo y Bryan Reyna que están pidiendo minutos a gritos en los partidos de la selección pero en los últimos encuentros, Fossati, pareciera que ni los veía y, siendo ellos parte de nuestro proyecto a futuro, el panorama parece muy preocupante.

“Yo vi a Perú cada vez más firme, más fuerte, muy competitivo y esto no solo pasa por la observación sino también por los números de los partidos. Ese crecimiento, ese paso firme con el que venimos y claro está que cuando hablo de números me refiero específicamente a que los números también te dicen cómo fue el partido. Yo no analizo los partidos desde el resultado sino con el resultado. Tampoco soy tan negado como para no saber que en definitiva lo que dice el resultado final es las veces que pudiste convertir y las veces que te convirtieron, para eso no se necesita ser ningún erudito ni analizar nada, simplemente es mirar cómo salió y están los que opinan que si ganó está todo bien, y si no ganó está todo mal. Siempre les dije que no pienso de esa manera y ahora no tengo por qué cambiar ni voy a cambiar”, sentenció Jorge Fossati en conferencia de prensa.