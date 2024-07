Jorge Fossati se pronunció sobre el caso Paolo Guerrero

Jorge Fossati revela que ya tiene la versión de los hechos de Paolo Guerrero.

Es de público conocimiento, los hechos que sucedieron en el Estadio Mansiche de Trujillo con el goleador de la selección peruana, José Paolo Guerrero y aunque hay muchas versiones, nuestro técnico de la selección peruana Jorge Fossati, declaró que él ya cuenta con la versión de los hechos del jugador.

“Como entrenador de la selección y como Paolo es un posible convocado, me preocupa pero no corresponde que yo dé mi opinión en un conflicto de intereses entre un jugador y un club. Lo único que hago es tratar de sugerirles, aconsejarles pero yo meterme como técnico de la selección en un conflicto que hay entre un club y un jugador me parece un atrevimiento, como también me parece que el que sea que opine del tema, si no tiene las dos campanas, comete un error serio pero cada uno es dueño de lo que dice y lo que piensa”, declaró Fossati.

Es lógico que el seleccionador nacional, se guarde su postura para, de una vez por todas, poner paños fríos al asunto y que se pueda resolver de la mejor manera por el bien de la UCV y a la vez, primordialmente, del jugador que necesita estar en actividad para ser convocado a la selección peruana.

“Me preocupa todo aquel posible convocado que no esté en actividad en un club, el caso de Paolo es también notorio. Yo he hablado con él y tengo su versión de los hechos, no soy quien para trasmitirla públicamente”, agregó Fossati ante la pregunta de los periodista sobre el caso expuesto.

Es imperativo que el delantero nacional resuelva rápidamente este tema para que pueda fichar otro equipo y meterse de lleno en el. Él jugador ya tiene 40 años y tiene que velar por tener el rodaje necesario para no perder ritmo de competencia y comandar el ataque de la selección peruana ante la ausencia de nuevos valores en la bicolor.