Juan Carlos Oblitas se reuniría con Jorge Fossati para hablar sobre la selección

Juan Carlos Oblitas viajaría a Uruguay

Juan Carlos Oblitas, director de la Federación Peruana de Fútbol, tendría reunión con Jorge Fossati, actual técnico de Universitario, para hablar sobre el tema selección.

La FPF le explico a Universitario, que no está muy conforme, de su intención con el estratega uruguayo para el posible cargo de director técnico del selección peruana.

Tras este hecho, el entrenador de setenta y un años se enteró de la situación que lo implicaba a él como protagonista y mencionó lo siguiente para el programa Quiero Fútbol del medio uruguayo de comunicaciones, Sport 890, “ayer me enteré que la Federación Peruana habló con las autoridades de Universitario, que no están muy de acuerdo, y que aparentemente el director de fútbol de la Federación viajaría a Uruguay a reunirse conmigo”.

Asimismo, se mostró agradecido por el interés y según información, se va a reunir con Oblitas, “a mí me honra que la selección donde estoy trabajando me está buscando”. Sin embargo, ha manifestado que esta circunstancia debe tener una solución de manera rápida para que no perjudique a la institución crema.

Además dijo sobre asumir el puesto que “necesitamos ponernos a estudiarlo, yo no tengo ninguna posición tomada”.

Leer más aquí:

Para suscribirte al diario “La Razón” del Perú, puedes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página web oficial del diario “La Razón” en el siguiente enlace: https://www.larazon.pe/

Busca en la página principal el botón o enlace de “Suscripciones” o “Edición Impresa” y haz clic en él.

Se abrirá una nueva página donde podrás ver los diferentes planes de suscripción disponibles y los precios correspondientes.

Elige el plan de suscripción que más te convenga y haz clic en el botón de “Suscribirse”.

Completa el formulario con tus datos personales y de pago, según las indicaciones que aparecen en la página.

Confirma tu suscripción y sigue las instrucciones para finalizar el proceso.