Mali, subcampeón de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2015, venció a Argentina por 3-0 para terminar tercero en la edición de este año en Manahan, Indonesia, el viernes.

Una Argentina desbastada, no pudo trepar podio al ser ampliamente inferior ante el combinado africano por el duelo de bronce en el Mundial Sub 17.

El capitán de Mali, Ibrahim Diarra, que había marcado contra Francia en la semifinal, abrió el marcador en el minuto nueve, mientras Mamadou Doumbia duplicó la ventaja con un cabezazo certero al borde del descanso.

Aunque Argentina intentó recuperarse después de la reanudación, el gol de Hamidou Makalou prácticamente acabó con el partido en tres minutos.

La Albiceleste, que había llamado mucho la atención después de una contundente victoria contra su archirrival Brasil en octavos, al principio del torneo, terminó cuarta por tercera vez en la historia del torneo luego de haber alcanzado las semis en las ediciones del 2001, 2013, 2023.

Final con sabor a revancha:

Mañana a las 7 am (hora peruana) se disputará la final del Mundial Sub 17 entre Alemania vs Francia en Surakarta.

Dicho encuentro decisivo, marcará le reedición de la final de la Eurocopa de este año en la categoría que los alemanes ganaron en los penales en Hungría.

Los jóvenes alemanes, que también vencieron a Francia por 3-1 en la fase de grupos de la Eurocopa el pasado mes de junio, aspiran a su primer título mundial.

La Francia de Jean-Luc Vannuchi venció a Mali por 2-1 en su choque de semifinales y cuenta con una defensa que hasta ahora sólo ha concedido un gol.

El técnico francés contará con el delantero del Rennes Mathis Lambourde y el centrocampista del Valenciennes Ismail Bouneb, decisivos tanto en cuartos como en semifinales.

Francia ganó el torneo por única vez en Trinidad y Tobago 2001.

4️⃣ FIN DEL MUNDIAL Y CUARTO PUESTO PARA ARGENTINA 🏆 La Selección de Placente no pudo ante Mali, cayó 3-0 y no pudo obtener el bronce en el Mundial Sub 17 de Indonesia ⚽ Diarra, Doumbia y Makalou los goles pic.twitter.com/oXqpz2fAHq — SportsCenter (@SC_ESPN) December 1, 2023

