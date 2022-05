Juan Carlos Oblitas sobre la polémica en Uruguay: “Para mí fue 100% gol”

Juan Carlos Oblitas asegura que el gol de Miguel Trauco ante Uruguay fue totalmente válido pero que la decisión de Anderson Daronco no fue la adecuada para esa situación

Juan Carlos Oblitas asegura que el gol de Miguel Trauco ante Uruguay fue totalmente válido pero que la decisión de Anderson Daronco no fue la adecuada para esa situación. El cuadro de Ricardo Gareca está a un paso de meterse a su segunda Copa del Mundo de forma consecutiva.

Oblitas expresó lo siguiente: “Yo estoy 100% convencido de que fue gol, algo que me corrobora el tema es la decisión del juez de línea”.

Además, señaló lo siguiente sobre el partido: “Están en los audios del VAR, desgraciadamente las imágenes del VAR daban la impresión que el arquero retrocede pero en las imágenes del VAR no lo muestran de ese modo. Pero bueno, lo más importante fue que el juez de línea la vio adentro y gritó el gol. Error del árbitro es pararlo y del línea no ir al medio y gritar gol”.

PERÚ A UN PASO DEL MUNDIAL:

En ese sentido, acotó: “Yo me acerqué al camarín, si había que castigar a alguien era mí y era lo menos importante, lo paradójico es que los árbitros uruguayos me dejaron pasar. Les digo quien soy, quiero que me digan por qué no le hicieron caso al línea si gritó gol, me sacó el responsable de los árbitros. Me aseguró que no había sido gol y se acabó”.

EL REPECHAJE PARA METERSE A QATAR:

Perú disputará el repechaje intercontinental el próximo 13 de junio en el Ahmad Bin Ali Stadium ante el representante de la Confederación Asiática de Fútbol.