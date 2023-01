Juan José Oré: “Una tristeza, da pena porque se podía ver que iba a pasar eso por nuestro trabajo en menores que es muy poco”

Juan José Oré, exentrenador de las distintas selecciones peruanas a nivel de menores, habló con un medio deportivo sobre la campaña de la Selección Peruana en el Sudamericano Sub 20.

“Una tristeza, da pena porque se podía ver que iba a pasar eso por nuestro trabajo en menores que es muy poco. Siempre he dicho que en menores se invierte lo mínimo, a los clubes no les interesa porque ven al equipo mayor y no invierten por el equipo de menores y vienen estos problemas… El Sudamericano es otra historia, los países se preparan bien y les dan oportunidad a los jóvenes, algo que acá no pasa porque nos estamos llenando de extranjeros, los jugadores no tienen rodaje en Primera”, lamentó Oré.

“Estos chicos deberían estar jugando la mayoría en Primera y tener muchos partidos encima y ahí sería otra historia porque van con más rodaje, pero lamentablemente no es así …Ahora se ha trabajado en mejoras en la parte física, a nosotros nos cuesta en el uno contra uno porque el torneo acá no es muy competitivo, algunos clubes son más que otros, pero la mayoría no trabaja como debería ser y cuando salimos a los partidos nos cuesta”, agregó.

Finalmente, al ser consultado sobre la llegada de ‘Chemo’ a la FPF Oré no se guardó nada y comentó: “No sé si será el indicado, bienvenido sea porque es peruano, ‘Chemo’ mayormente ha entrenado a Primera, no tiene la experiencia de haber entrenado a menores. El trabajo de menores es bastante difícil, hay que recorrer las canchas, conocer a los jugadores, ojalá que le vaya bien”.