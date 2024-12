¡Juan Reynoso habla sobre su paso de Alianza a Universitario!

Juan Reynoso explica brevemente como fue su paso de Alianza Lima a Universitario.

Una historia que marcó época allá por los años 90 fue el paso de Juan Reynoso, figura de Alianza Lima, al mítico rival, Universitario de Deportes. El ex técnico de la Selección Peruana, contó como llegó a la institución blanquiazul y lo que influyó para que pegue el salto a la vereda de en frente con el compadre.

«De niño era de Sporting Cristal, a los 12 años llego a Alianza Lima, me toca debutar a los 16 años, pero después a los 23 en un ataque de madurez, la ‘U’ me ofrece una locura de dinero y yo digo «tengo que asegurar mi futuro». Y me terminé yendo, y los hinchas de Alianza hasta ahora no me lo perdonan. Pero donde me siento más identificado en Perú es Melgar, el cual dirigí hace 4 años», comentó Juan Reynoso.

Es cierto esa frase que «uno tiene que ser profesional». El fútbol tiene fecha de caducidad y el deportista tiene que ver siempre su futuro porque cuando ya esté en el retiro y los ingresos ya no sean los mismos, la vida lo pondrá en aprietos y al ya no estar en la palestra, todo se complicará.

A su vez, Juan Reynoso, recordó con mucha nostalgia durante su paso por Alianza Lima, a los famosos potrillos que fallecieron en el accidente del Fokker. En ese momento el «Cabezón» era juvenil y ante el fatídico hecho tuvo que ponerse el overol para poner la cara por la blanquiazul.

«Lo de Alianza Lima fue muy fuerte porque en ese momento, con 17 años, se cae el avión (tragedia del Fokker en 1987) del primer equipo y fallece todo el plantel. Entonces quedamos 3 o 4 jugadores… yo estaba lesionado y después termino como capitán del equipo», comentó Juan Reynoso.

Ahora, el ex técnico del Cruz Azul, quien es bien respetado en México, está disfrutando de unas merecidas vacaciones pero, seguramente, pronto tendremos nuevas novedades sobre el profesor. En su mente está volver al fútbol Azteca o ver alguna posibilidad en la MLS pero no ve viable dirigir a un cuadro peruano por ahora.