Juan Reynoso: “Hoy el jugador que está en la ‘Selectiva’ sabe que puede tener su chance y eso no es ningún verso”

Juan Reynoso sobre la victoria ante El Salvador: “Hoy el jugador que está en la ‘Selectiva’ sabe que puede tener su chance y eso no es ningún verso”

Juan Reynoso, entrenador de la Selección Peruana, habló en conferencia de prensa y señaló que se encuentra satisfecho con el trabajo del equipo tras los dos encuentros disputados frente a México y El Salvador, esto más allá de los resultados. La FPF no ha confirmado si habrá más partidos amistosos en lo que resta del año.

“Tratamos de que el universo de jugadores creciera, que en este viaje jugaran dos equipos, se pudo hacer, creo que salió bastante bien. A veces uno piensa más en el resultado que en la hoja de ruta que queremos implementar. Hablamos de 15 días de trabajo, ilusionado con lo que vi y percibí. Siempre los resultados cambian algunas perspectivas, pero en el entretiempo y tras el partido anterior, sabemos que el techo del grupo aún no está ni cerca”, afirmó Reynoso en conferencia de prensa.

Acerca del triunfo, comentó: “Siempre el debut genera una ansiedad distinta, hoy no dudamos, el domingo que trabajamos preparando el partido sabíamos quién jugaría. Siempre se generan dudas, si sale mal, estaríamos en este momento en un fuego cruzado, pero creo que el mensaje que se dio en la primera conferencia donde dijimos que confiamos en el jugador peruano, debemos respaldarla con hechos. En algunas oportunidades no saldrá bien, pero debemos de respaldarlos. Hoy el jugador que está en la ‘Selectiva’ sabe que puede tener su chance y eso no es ningún verso”.

“Uno pondera distintos los triunfos, uno encuentra cualidades que no sucedieron y en la derrota encuentra errores que tampoco fueron tan graves. Viendo los videos las sensaciones son mejores de lo que podemos ver en 90 minutos. Después del partido contra México, todos estábamos tranquilos, a veces ganas y te vas más preocupado por lo que jugaste”, puntualizó.

Redactor: Diego Pecho