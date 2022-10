Juan Reynoso: “La MLS ya superó a la liga mexicana”

Durante la conferencia de prensa donde Juan Reynoso presentó la lista de convocados, “El Cabezón” indicó que según su criterio la MLS es más que la liga mexicana

El entrenador de la Selección Peruana, Juan Reynoso, declaró este viernes en una rueda de prensa en la que anunció la lista de convocados para los próximos amistosos de la bicolor, que la liga de la Major League Soccer (MLS) ya ha superado a la Liga MX.

“La MLS, a la liga mexicana, ya la superó. Eso cuesta escucharlo allá, pero es así. Es una liga super competitiva. Muchos profesionales, y no solo jugadores, también directores técnicos, quisieran dirigir allá y no me extraña”, mencionó Reynoso en la Videna.

Asimismo, sostuvo que la MLS “empieza a ser el paraíso” para muchos futbolistas sudamericanos”, y que estos, en el corto plazo, después de ir a Europa, “van a preferir ir a la MLS que al fútbol brasileño o mexicano”.

Los convocados de Juan Reynoso:

Pedro Gallese, José Carvallo, Ángel Zamudio; Luis Abram, Alonso Yovera, Carlos Ascues, Renzo Garcés, Piero Guzmán, Miguel Trauco, Roberto Villamarín, Franco Medina; Wilder Cartagena, Pedro Aquino, Sergio Peña, Piero Quispe, Yuriel Celi, Leonardo Villar, José Rivera, Christian Cueva, Bryan Reyna, Andy Polar, Jostin Alarcon, Christofer Gonzales; Alexander Succar, Alex Valera, Matías Succar, Adrián Ugarriza.

Redactado por: Miguel Casana