Judgment Day ganan los campeonatos mundiales en pareja

Finn Bálor y JD McDonagh vencieron a The Awesome Truth y son los nuevos campeones mundiales en pareja.

´The Judgment Day´, precisamente Finn Bálor y JD McDonagh, vencieron a ´The Awesome Truth´ y ganaron los Campeonatos Mundiales en Pareja con la ayuda de Liv Morgan, quien convenció a R-Truth de pactar esta lucha y luego lo traicionó en pleno combate. La acción de la WWE siempre está vigente y como todos los lunes, Monday Night Raw se emitió y dejó muchos sucesos importantes para lo que será el PPV Money In The Bank 2024

JUDGMENT DAY VS THE AWESOME TRUTH

La lucha entre The Miz y R-Truth contra dos de los miembros del ´Judgment Day´ fue llevada acabo como evento principal del show del lunes por la noche. Esto debido a que Liv Morgan, actual ´Women´s World Champion´ convenció a Truth de darle una oportunidad titular a los ex campeones en pareja. The Miz no estaba de acuerdo, pero el pacto ya estaba hecho.

El combate fue muy disputado. Llegó un momento en el cual R-Truth realizó un ´Five Knuckle Shuffle´, movida icónica de John Cena, combinado hacia JD y Finn y se preparó para su remate final hacia Bálor, quien estaba tumbado en la lona. Sin embargo, Morgan llamó la atención de él, lo abrazó estando ella parada al filo del ring, fingiendo apoyarlo, y le propinó una ´guillotina´ con la cuerda superior.

JUDGMENT DAY GANAN LOS CAMPEONATOS GRACIAS A LA INTERVENCIÓN DE LIV MORGAN

Truth, lastimado por la acción, se dio vuelta por el impulso y recibió un ´Shotgun Dropkick´ de Bálor que lo mandó con fuerza al esquinero y lo hizo caer. Finalmente, un ´Coup de Grace´ le funcionó para lograr la victoria y alzarse junto a su compañero como los nuevos ´World Tag Team Champions´. Esta victoria hará que los miembros del ´Judgment Day´ comiencen a sentir más confianza en Liv Morgan, quien no se lleva bien con Rhea Ripley, integrante del grupo que actualmente está lesionada.

Además, la rivalidad entre CM Punk y Drew McIntyre sigue generando emociones, tras el ataque brutal del ´Psicópata escocés´ al luchador de Chicago el lunes pasado en Raw. El ex campeón de WWE llevaba consigo una pulsera de su rival con los nombres de Larry y AJ, mascota y esposa del denominado ´mejor en el mundo´. Asimismo, el ´Guerrero escocés´ dijo que ganará de todas maneras la lucha de escaleras por el maletín del ´Money In The Bank´ y se burló del estado de Punk. También, añadió que lo canjeará y se convertirá en el nuevo campeón mundial.

